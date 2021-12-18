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Yerel Tokat’ta kereste fabrikasında yangın
Yerel

Tokat’ta kereste fabrikasında yangın

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:04:00 - 2021-12-18 11:23:32
Tokat’ta kereste fabrikasında yangın

Tokat'ta bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi’nde Mustafa Güleç’e ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde başlayan ve yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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