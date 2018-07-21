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Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:48
Tokat'ta kaybolan minik Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:48
  1. Tokat
  2. Ankara
  3. evrim atış

YORUM YAZ

  • çağlarçağlar23 dk önce
    son zamanlarda çocuk olayları noluyor anlamadım gitti zaten onca pislik varken birde bu çocukların katledilme haberleri ne oluyor böyle nereye gidiyoruz gerçektende üzerimize taş yağması için çabalıyorlar.
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