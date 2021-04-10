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Gündem Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
Gündem

Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Tokat'ın Turhal ilçesinde komşuların kavga ettiği ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:50:00 -
Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sinan Sever, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

Sever, 112'yi arayarak oturduğu binada komşular arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in kutlama amacıyla hazırladığı pastayla karşılaştı.

Sinan Sever ve polisler, pastayı birlikte keserek Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Sever, polislere sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Bu, artık bizim için adet oldu. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece bu sürprizi arkadaşlarımıza yapmayı istiyoruz. Yeter ki sizi mutlu görelim. Halk her zaman sizin yanınızda, bunu bilin." ifadelerini kullandı. 

Polisler de Sever'e teşekkür etti.

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