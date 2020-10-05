Tokat'ta işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık iddiası

TOKAT (AA) - Tokat'ta, vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 zanlı adliyeye sevk edildi.



Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde doçent olarak tanıtan bir kişinin vatandaşları üniversitede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla başlatılan çalışmada gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kendini doçent olarak tanıtan R.B. ile H.N, İ.Ö, H.A, M.A ve C.D adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde bekleyen mağdurlardan Yücel Kepenek, gazetecilere, kendisini doçent olarak tanıtan R.B'nin, "Veteriner ve ziraatçı yetiştirdiklerini" söylediğini belirterek, "Benden Genç Çiftçi Projesi'nden para alabileceğimi söyleyerek 480 koyun aldılar. 160 kendi koyunum köyümden de 320 koyun topladım. 'Bunları Genç Çiftçi Projesi'ne aktarıyoruz bir hafta içinde paran çıkacak.' dediler. 'Tokat milletvekillerini tanıyorum.' dedi. Beni bugün, yarın para yatacak diye oyaladılar. Bu süre içinde dolandırıldığımı anladım. Savcımıza ve polisimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. 100 bin lira kredi çekerek hayvan aldığım insanlara dağıttım." dedi.

Zanlıların şu ana kadar çoğu işe yerleştirme vaadiyle 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Emniyet ekiplerince 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.