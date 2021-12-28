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Yerel Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı
Yerel

Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 01:55:00 -
Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Mehmet Coşkun’a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, geceyi aydınlatan alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. Reşadiye Belediye Başkan Vekili Turgut Şahin, yangında tek tesellilerinin yaralı veya can kaybı olmaması olduğunu kaydetti.

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