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Aktüel Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:37:19 -
Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçeye bağlı Karacaören Yaylası'nda 3 kişiye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen takip ve çalışma sonucunda hırsızlığı, Ordu'da ikamet eden 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, Korgan ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Bulunan 4 büyükbaş hayvan da sahiplerine iade edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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