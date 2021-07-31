Tokat'ta FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Tokat'ta FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefonla arama soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D., M.C.B. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.