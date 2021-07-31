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Yerel Tokat'ta FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Tokat'ta FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Tokat'ta FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefonla arama soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:31:00 -
Tokat'ta FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D., M.C.B. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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