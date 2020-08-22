Tokat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Köksal Kaya idaresinde bulunan 60 RC 560 plakalı otomobil ile, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ACJ 605 plakalı TIR çarpıştı. Feci kazada, otomobilin sürücüsü Köksal Kaya ile otomobilde bulunan Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR şoförü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan TIR şoförü ve otomobilde bulunan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücü Köksal Kaya'nın ilçede tekstil atölyesi sahibi olduğu ve araçta bulunan kişilerinde kendi personeli olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından açıldı.