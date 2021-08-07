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Yerel Tokat’ta feci kaza: 5 kişi yaralandı
Yerel

Tokat’ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

Tokat’ta iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 23:23:00 -
Tokat’ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza; Karayolları 74. Şube şefliği önünde meydana geldi. Tokat’tan Turhal istikametine seyir halinde olan Yunus K. (43) idaresindeki 60 AA J 039 Nissan Qashqai cip, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan G. (65) idaresindeki 60 HG 952 Ford marka otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen araçlar yol trafiğe kesilerek çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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