  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkent yakınlarındaki ilçe Taliban'ın eline geçti
Tokat'ta korkutan deprem!
MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe
BM siyonist İsrail vahşetine müdahale etmek zorunda!
Gündem Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta deprem büyüklüğü ne kadar?
Gündem

Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta deprem büyüklüğü ne kadar?

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında bugün saat 12:03’de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Tokat Erbaa’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:22:00 - 2021-05-12 12:25:48
Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta deprem büyüklüğü ne kadar?

Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Tokat’ta deprem fay hattı nereden geçiyor?

Uzmanlar Kuzey Anadolu fay zonunun Erzincan-Tokat bölümü arasında biriken enerjiden dolayı her an 6 şiddetin üzerinde bir deprem olabileceği uyarısında bulunuyor. Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki Esençay fayı bulunmakta. Cumhuriyet Üniversitesi (CU) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Başbakanlık Deprem Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas-Tokat fay hattına ilişkin olarak, “Tokat’ın Kuzeyinde Niksar, Erbaa civarında, Reşadiye civarında zaman zaman 4 derece ve üzerinde depremler beklemek olağan bir durum. Son zamanlarda Erbaa’nın hemen güneyinde meydana gelen depremler, bizim Esençay oyarak adlandırdığımız ve üzerinde uzun yıllardan beri depremin olmadığı, ancak depremi üretecek fayın üzerinde meydana gelen depremlerdir. Dolayısıyla Tokat’ta Esençayı olarak adlandırdığımız, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi” dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu barkoda dikkat etmeyen çocuk katliamının ortağıdır! Hazreti İbrahim'e (as) su taşıyan karıncalar kadar da mı olamayacağız?
Dünya

Bu barkoda dikkat etmeyen çocuk katliamının ortağıdır! Hazreti İbrahim'e (as) su taşıyan karıncalar kadar da mı olamayacağız?

Sosyal medyadaki duyarlı Müslümanlar, siyonist çocuk katili İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik son kahpeliklerinden sonra, ülkemizd..
Filistinliler, yakaladıkları İsrailli siyonistleri bantla bağlıyor!
Dünya

Filistinliler, yakaladıkları İsrailli siyonistleri bantla bağlıyor!

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun OHAL ilan ettiği Lod şehrinde Filistinli gençler, işgalci siyonistleri bantla bağlıyor.
'Kudüs'ün umudu Erdoğan'
Dünya

'Kudüs'ün umudu Erdoğan'

Ümmet adına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerin, dün akşamki 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay