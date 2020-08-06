  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:16:27 -
Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

TOKAT (AA) - Tokat'ta, damadı tarafından tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kentte yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19), eşi Bilgin Babur'la tartışma yaşaması sonucu babaevine döndü.

Bilgin Babur, eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi'nde kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi Batarya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı tabanca ile vurdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İbrahim Batarya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Gülşen Batarya'nın tedavisi sürdürülüyor.

Olaydan sonra kaçan Bilgin Babur, bir okulun bahçesinde polis ekiplerine teslim oldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı