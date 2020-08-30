Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdi
TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesi Akçatarla köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Akçatarla köyünde 16 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.
Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.