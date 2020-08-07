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Aktüel

Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:59:17 -
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Yolüstü köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde bir apartman da 14 gün karantinaya alındı. İlçe genelinde kurulan pazarlar ise 2 hafta süreyle kapatıldı.

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