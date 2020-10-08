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Aktüel Tokat'ta belediye lokali, düğün salonu ve mahalle konağı EBA sınıfı oldu
Aktüel

Tokat'ta belediye lokali, düğün salonu ve mahalle konağı EBA sınıfı oldu

Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir: - "Belediye olarak çocuklarımızın eğitimi için her şeyi sağlamaya hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:22:50 -
Tokat'ta belediye lokali, düğün salonu ve mahalle konağı EBA sınıfı oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde belediye lokali, düğün salonu ve mahalle konağı, EBA sınıfına dönüştürüldü.

İlçeye bağlı Tanoba beldesi Belediye Başkanı Vural Özdemir, internet ve bilgisayarı bulunmayan öğrencilerin de ders çalışabilmesi için beldede bulunan belediye lokali, düğün salonu ve mahalle konağının EBA sınıfı olarak kullanılmasına karar verdiklerini bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Özdemir, salgın döneminde okulların kapalı olması nedeniyle çalışma arkadaşları ile toplantı yaptıklarını belirterek, belediyeye ait 3 yeri EBA sınıfı olarak kullanma kararı aldıklarını ifade etti.

Özdemir, "Düğün salonu, belediye lokali ve konağımızı EBA sınıfına çevirdik. 3 yeri 30 bilgisayarla donattık. 1 aydır bir hocamızla öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Uygulamadan memnun kalan çocukların gözlerinin güldüğünü dile getiren Özdemir, "O kadar mutlular ki. Eğitime ara vermeden devam edebilmeleri adına biz de mutlu oluyoruz. Bizim için de onur verici oldu. Belediye olarak çocuklarımızın eğitimi için her şeyi sağlamaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Özdemir, beldelerinde internet alt yapısının iyi olmadığını işaret ederek, "Her evde bilgisayar, tablet de olmayabiliyor. Okula giden bütün öğrencilerimiz için saat 08.15'ten saat 20.40'a kadar ders veriliyor. Çocukların eğitim alabilmesi için burası her zaman açık." diye konuştu.

Lise öğrencisi Kerem Demir, uygulamanın çok hoşuna gittiğini belirterek, "Birçoğumuzun evinde imkan yoktu. Burada derslerime giriyorum. Bu sayede derslerimden geri kalmıyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Sıdıka Unpınar Başkan Özdemir ile diğer yetkililere teşekkür ederek, bu sayede derslerinden geri kalmadıklarını vurguladı.

İlkokul öğrencisi Sude Tetik de bilgisayardan ders yapabildiği için mutlu olduğunu kaydetti.


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