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Tokat’ta bayram dönüşü kaza: 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:55
Tokat’ta bayram dönüşü kaza: 5 kişi yaralandı

Bayram tatili için gittikleri Erzurum’dan İstanbul’a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

S.A idaresindeki 34 ED 1399 plakalı otomobilin D100 karayolu Reşadiye ilçesi yakınlarında tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada otomobil şoförü ile birlikte S.A ,F. A, F. A, B.A yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3’ü yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:55
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