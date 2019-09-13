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Tokat’ta alt yapısı tamamlanan mahallelerde yol çalışması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Bedestenlioğlu Mahallesi’nde kaldırım ve yol çalışması başlattıklarını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:53
Tokat’ta alt yapısı tamamlanan mahallelerde yol çalışması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Bedestenlioğlu Mahallesi’nde kaldırım ve yol çalışması başlattıklarını söyledi.


Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu, Mahalle Muhtarları ve teknik ekibiyle Bedestenlioğlu Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekiplerinin 26 noktada çalışma yaptığını ifade eden Başkan Eroğlu, alt yapı çalışması biten mahallelerde çalışma yaptıklarını kaydetti. Bedestenlioğlu Mahallesi’nde yeni yapılaşmaya başlanılan Başkent Kooperatifinin olduğu bölgede nüfus yoğunluğu da arttığına dikkat çeken Başkan Eroğlu, "İlerde daha da büyümeye namzet bir bölgemiz. Bu bölgemizde 10’a yakın sokak ve 4 km’lik bir yol ağımız var. Elektrik, telefon ve doğalgaz firmalarının buralarda çalışmalarını tamamladılar. Bizlerde belediye olarak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kanalizasyon, içme suyu hatlarını yeniledik ve yeni hatlar oluşturduk. Bu yıl ki hedefimiz yaklaşık 1,5 km’lik yol ağındaki parke ve kaldırım çalışmalarını tamamlamak. Bu doğrultuda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki insanlarımızı tozlu ham yollardan kurtarmış olacağız. Geri kalan kısmı ise önümüzdeki yıl bitirerek bu bölgenin tüm sorunlarını çözmüş olacağız. Biz hız kesmeden çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. İnşallah kış dönemine kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Belediyemiz bugün itibariyle tam 26 noktada çalışma yapıyor. Park Bahçeler, Su Kanalizasyon, Fen İşleri ve asfalt ekiplerimiz, kısaca bütün personelimiz bu noktalarda çalışmasını sürdürüyor. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:53
  1. doğa

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