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Aktüel

Tokat'ta akrabasını bıçaklayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:15:49 -
Tokat'ta akrabasını bıçaklayan kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta akrabasını bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Yarhamet Mahallesi Meydan Camisi önünde akrabası Y.G'yi bıçakladıktan sonra kaçan D.G. (35) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yarhamet Mahallesi'nde 5 gün önce Meydan Camisi önünde akrabalar Y.G. ile D.G. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda D.G, akrabası Y.G'yi göğsünden bıçaklamıştı.

Zanlının yaya olarak kaçarken elindeki bıçağı yere atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, D.G'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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