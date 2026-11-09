Tokat’ta akıllı belediyecilik dönemi

Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha akıcı hale getirmek, kent güvenliğini güçlendirmek ve belediye hizmetlerini tek merkezden koordine etmek amacıyla kurduğu 7/24 Koordinasyon Merkezi’ni hizmete aldı. Teknik Birimler Şantiyesi’nde kurulan merkez, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından düzenlenen programla tanıtıldı. Yapay zekâ destekli akıllı sistemlerle donatılan merkez; trafik ışıklarının yönetimi, kavşakların koordinasyonu, parkların canlı takibi, belediye araçlarının izlenmesi ve afet durumlarında ekiplerin sevk ve idaresi gibi birçok hizmeti bir araya getirecek. Günün 24 saati çalışacak merkezle şehirdeki gelişmelerin anlık takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor. Tanıtım programına Başkan Yazıcıoğlu’nun yanı sıra başkan yardımcıları Hayri Korkmaz, Fuat İşeri, Recep Bozdemir ve birim müdürleri katıldı.

TRAFİK IŞIKLARI YOĞUNLUĞA GÖRE AYARLANACAK

Merkezin tanıtımında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ta vatandaşların yaşam kalitesini artıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, “Dün kentsel dönüşümle ilgili süreci başlatmıştık, bugün de Tokat’taki akıllı sistem dediğimiz, yapay zekâyla da çalışan 7/24 Koordinasyon Merkezi’ni hizmete alıyoruz. Bu merkez hem trafik sistemlerinin akışını düzenleyebilecek hem de güvenlik açısından şehrimizi takip etmemizi sağlayacak. Caddelerimizi, sokaklarımızı ve parklarımızı tek merkezden görebileceğiz. Tokat’ta yine bir ilke imza atıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Koordinasyon Merkezi’nin önemli görevlerinden birini akıllı trafik yönetimi oluşturacak. Yenilenen trafik ışıkları ve kavşaklara yerleştirilen sensörler sayesinde araç yoğunluğu ve kuyruk uzunlukları ölçülerek sinyalizasyon süreleri trafik durumuna göre otomatik ayarlanabilecek. Birbirine bağlı kavşakların güzergâh boyunca trafik akışını birlikte değerlendirmesiyle gereksiz beklemelerin azaltılması hedefleniyor.

Sistem, acil durum araçlarına da kolaylık sağlayacak. Ambulans ve itfaiye gibi ekiplerin geçiş güzergâhlarındaki trafik ışıklarına merkezden müdahale edilerek ulaşımın hızlandırılması amaçlanıyor.

DİMES KAVŞAĞI’NDA DİNAMİK DÜZENLEME

Şehir içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında Dimes Kavşağı’nda dinamik kavşak uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Başkan Yazıcıoğlu, düzenleme için Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlık nezdindeki onay sürecinin tamamlandığını, uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kavşak geometrisi ve trafik akışının yeniden düzenlenmesiyle araç bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor. Sanayi Kavşağı ile Güneşli bağlantı yolunda ise çalışmaların son aşamaya geldiği, kalan bölümün Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli onayın alınmasının ardından hizmete açılacağı bildirildi.

Merkez, şehirdeki parkların güvenliğinin sağlanması amacıyla da kullanılacak. Birçok parka yerleştirilen kameralar aracılığıyla alanlar 7/24 canlı takip edilecek. Çevre kirliliği, kamu malına zarar verilmesi ve güvenliği ilgilendiren olumsuzluklar tespit edilerek ilgili ekipler yönlendirilecek.

Başkan Yazıcıoğlu, parkların vatandaşların güvenle vakit geçirebildiği ortak yaşam alanları olduğunu vurgulayarak, “Parklarımızı hemşehrilerimizin güvenle vakit geçirebildiği, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla oynayabildiği alanlar olarak görüyoruz. Kamera sistemleri sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukları tespit ederek zabıta ekiplerimizle koordineli şekilde hızlıca müdahale edeceğiz. Bizim anlayışımızda belediyecilik, yalnızca hizmet üretmek değil, üretilen hizmeti korumak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sürekli yükseltmektir” dedi.

BELEDİYE ARAÇLARI ANLIK TAKİP EDİLECEK

Koordinasyon Merkezi üzerinden belediyeye ait araçların konumları ve görev güzergâhları anlık olarak izlenebilecek. Araçların yönlendirildikleri noktalara ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edilerek özellikle temizlik, bakım ve altyapı hizmetlerinde belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak.

AFET VE ACİL DURUMLARDA HIZLI KOORDİNASYON

Merkez, sel, taşkın, deprem, yangın ve yoğun kar yağışı gibi olağanüstü durumlarda belediye ekiplerinin sevk ve idaresinde de görev yapacak.

Tokat’ın geçmişte sel ve taşkın olayları yaşadığını, geçtiğimiz kış ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükleriyle karşılaşıldığını hatırlatan Başkan Yazıcıoğlu, “Bu tecrübeler bize afet ve olağanüstü durumlarda hızlı koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 7/24 Koordinasyon Merkezimizi afet ve acil durumlarda belediye ekiplerimizin sevk ve idaresini kolaylaştırmak amacıyla kullanacağız. Şehirdeki gelişmeleri tek merkezden takip ederek müdahale edilmesi gereken noktaları belirleyecek, ekiplerimizi ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Merkez bünyesinde oluşturulan koordinasyon ve toplantı alanının da olağanüstü durumlarda hızlı değerlendirme ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacağını belirten Yazıcıoğlu, personel eğitimlerinin devam ettiğini kaydetti. Yazıcıoğlu, “Teknolojik altyapımızı yetişmiş insan kaynağıyla destekleyerek sistemin tüm imkânlarından en verimli şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz” dedi. Akıllı sistemlerin Tokat’ın ulaşım sorunlarının çözümüne ve belediye hizmetlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, “7/24 Koordinasyon Merkezimizle trafik yönetimini, park güvenliğini, belediye araçlarının takibini ve afet koordinasyonunu tek noktada buluşturuyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, teknolojiyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya ve şehrimizin geleceğini planlamaya devam edeceğiz. Tokat’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

İtfaiye hizmetlerinde yeni yatırım

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erenler Mahallesi’nde yapımı süren ikinci itfaiye istasyonu alanında incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve teknik ekiple çalışmaları değerlendiren Yazıcıoğlu, yeni istasyonun acil durumlara müdahale kapasitesini artıracağını belirtti.

İstasyonun stratejik konumuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Çevre yolu bağlantısı sayesinde Organize Sanayi Bölgemize, şehir merkezine ve farklı noktalara daha hızlı ulaşım imkânı sağlayacağız. Erenler Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız için de önemli bir güvence olacak” dedi.

Bölgedeki eski yapı stokuna da değinen Yazıcıoğlu, “Olası yangın ve afetlerde müdahale süresini en aza indirmek amacıyla ikinci istasyonumuzu burada kuruyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Tokat’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Beyhamam Sokak’ta tarihi doku yeniden hayat buluyor

Tokat Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımak amacıyla Soğukpınar Mahallesi Beyhamam Sokak’ta başlattığı sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kapsamlı Dönüşüm Başladı

18 Ağustos 2026 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ortaklaşa yürütülüyor. Çalışmalarla Beyhamam Sokak’taki tescilli yapıların özgün mimari özellikleri korunarak sokak bütününde estetik bir görünüm oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında tarihi yapıların çatı, saçak ve cepheleri yenilenirken sıva, boya, raspa ve yağmur oluğu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca aydınlatma ve zemin düzenlemeleriyle sokağın daha düzenli ve yaşanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tarihi mirasın korunmasının şehir kimliğinin yaşatılması açısından önem taşıdığını belirterek, “Görevimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, kadim şehrimizin bizlere emanet ettiği değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Beyhamam Sokak’ta yürüttüğümüz projeyle tarihi yapıların özgün mimari karakterini koruyarak daha estetik ve nitelikli bir görünüm oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Turizme Kazandırılıyor

Çalışmaların tamamlanmasıyla Beyhamam Sokak’ın turizm güzergâhlarına değer katacağını ifade eden Yazıcıoğlu, “Tokat’ı yalnızca bugünün değil, yarının da şehri olarak görüyoruz. Turizm potansiyelimizi güçlendirmek, ziyaretçi ilgisini artırmak ve başta esnafımız olmak üzere şehir ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Üretken Belediyecilik anlayışımızla tarihimizi koruyarak Tokat’a kalıcı değer kazandıran çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Hİlal Kart uygulaması başladı

Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve yerel esnafa katkı sağlamak amacıyla HİLAL Kart uygulamasını hayata geçirdi. Tarihi Yağıbasan Medresesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlandığını belirterek, “Vatandaşlarımız, kartlarını aldıkları andan itibaren Tokat genelinde istedikleri bakkal ya da marketten alışveriş yapabilecek.” dedi.

Kullanım Kuralları Belirlendi

Vakıflar Bankası Tokat Şubesi ile yapılan protokol kapsamında hazırlanan kartlara başvurular, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen yapılacak. Kartlar; şans oyunları, tütün mamulleri ve alkol ürünlerinin alımında kullanılamayacak. Sistem bu harcamalara izin vermeyecek.

7 Ayda 5 Bin Aileye Ulaştı

Uygulama kapsamında yedi ayda 5 bin aile HİLAL Kart’tan faydalandı. Her ay yaklaşık 700 aileye 2 bin TL destek sağlanırken kömür ve kırtasiye yardımları da kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yazıcıoğlu, ilerleyen süreçte kartlara yüklenen destek tutarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.