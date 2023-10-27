  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlar bir de utanmadan suret-i haktan görünüyor! Şu yapılan tam bir namussuzluk

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları
Gündem Tokat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli kardeşlerine 3 dilde dua!
Gündem

Tokat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli kardeşlerine 3 dilde dua!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 19:10:00 - 2023-10-27 23:41:49
Tokat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli kardeşlerine 3 dilde dua!

Tokat'ta 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının 500 öğrencisi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla için 3 dilde dua etti.

Tokat İl Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören 500 öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Çocuklar burada Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bitmesi için dua etti, daha sonra getirilen güvercinleri serbest bıraktı.

Programa katılan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, gazetecilere, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların Filistin'de şehit olan anne ve çocuklara destek verdiğini söyledi.

Kendilerinin de bu desteğe katıldıklarını belirten Hatipoğlu, "Dünyada barışı savunan tek ülke, Türkiye Cumhuriyeti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde barışı dile getiren, konuşan tek ülke Türkiye. Bu anlamda Tokat'tan bu haykırışa destek vermiş olduk. İnşallah kısa zamanda sadece Gazze değil, bütün kriz noktaları sükun bulur, insanlar huzura ve barışa kavuşur." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İl Müftüsü Esat Yapıcı da günahsızların duasını almak istediklerini dile getirerek "Çünkü Gazze'de çocuklar ölüyordu. Günahsızların dilinden dua için bu organizasyonu yaptık." ifadelerini kullandı.

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Gündem

İsrailli general tek tek anlattı! İşte İsrail'in kanlı Gazze planı

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!
Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Gündem

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor
Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor

Dünya

Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'
Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Dünya

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi
İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Dünya

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü
24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü

Aktüel

24 saatte Gazze'ye 250'den fazla saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23