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Tokat'ta 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!

Tokat’ta motosiklet kazasında ağır yaralanarak 45 gün süren yoğun bakım sürecini atlatan fakat omurilik zedelemesi nedeniyle his kaybı yaşayan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem'in babası oğlunun tedavisi için destek bekliyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
Tokat'ta 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme beldesinde geçen 7 Temmuz'da meydana gelen motosiklet kazasında duvara çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem, 45 gün süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi devam eden Oğulcan, kazada omuriliğinin zedelenmesini nedeniyle el ve ayaklarında his kaybı yaşadı. Solunum cihazına bağlı olarak nefes alabilen Oğulcan’ı babası ve annesi biran olsun yalnız bırakmıyor.

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Baba Duran Ökdem, motosiklet kazasında oğlunun kafatası ve omurilik kemiğinin kırılması sonucu 45 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti. 21 Ağustos tarihinde oğlunun yoğun bakımdan yataklı servise çıkarıldığını dile getiren Ökdem, “Omuzlarında çok az bir hareket var, boynundan aşağısında his yok. Umutluyuz, 17 yaşında. Sağlık Bakanlığından çocuğumuzla alakalı yardım ve destek bekliyoruz. Tedavisi nerede olacaksa destek istiyoruz” dedi.

Kendilerini uzun sürecek olan bir tedavi sürecinin beklediğini dile getiren Ökdem, “Doktorlar uzun bir süreç olduğunu, bacaklarının çalışma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama bizler umutluyuz, oğlumuz genç inşallah atlatacak. Kök hücre nakli ile ayağa kalkabileceği durumu söz konusu. Onun içinde babası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Oğlumun yoğun bakımdan çıkması sevindirdi, yoğun bakım süreci daha zor bir süreçti. Çocuğumuzun yanındayız, ona umut vermeye, moral vermeye çalışıyoruz. O da umutlu, umudunu kaybetmedi. İyileşeceğine inanıyor, inancını boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şuan konuşabiliyor, bilinci açık. O nedenle umutluyuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
  1. Tokat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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