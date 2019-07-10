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Tokat’ta 13 gölete 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tokat’ta, “Su kaynaklarının balıklandırılması” projesi kapsamında 13 gölete, 70 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
Tokat’ta 13 gölete 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tokat’ta, “Su kaynaklarının balıklandırılması” projesi kapsamında 13 gölete, 70 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su kaynaklarının balıklandırılması’ projesi kapsamında göletlere sazan balığı yavrusu bırakıldı. Üçoluk göletine 25 bin, Çatak Göletine 10 bin, Artova ve Kocaş göletine 5 bin, Karakuzu Göletine 4 bin, Kızılcaören, Ocaklı, Boyun Pınar, Serenli ve Dutluca göletlerine 3 bin, Boldacı, Büget ve Uluöz Göletlerine 2 bin olmak üzere 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Yeşilyurt ilçesi Büğet köyü göletine Kaymakam Muhammed Sait Baktok, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal, Büğet Muhtarı Mustafa Özübek’in katılımıyla sazan yavrusu bırakıldı. Yaklaşık 3 yılda büyüyerek 40 santimetre büyüklüğü ulaşması beklenen sazan balıklarının amatör balıkçılar için bir hobi imkanı sağlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
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