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Tokat’ta 10 bin kişilik aşure ikramı

Tokat Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısı ile 10 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:22
Tokat’ta 10 bin kişilik aşure ikramı

Tokat Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısı ile 10 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.


Tokat Belediyesi tarafından Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde vatandaşlara kayısı, incir, nohut, fasulye gibi 20 çeşit malzemeden yapılan aşure ikram edildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Eroğlu, Muharrem ayının birçok farklılıkları da içinde barındıran bir ay olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Eroğlu, “Bizler biriz beraberiz kardeşiz. Her ne olursa olsun bu topraklara ayrılık tohumları ekmek isteyenlere, fitne fesat katmak isteyenlere, kardeşlik kavgasını bekleyenlere karşı bir ve birlikte olmalıyız. Tokat Anadolu’nun mayasıdır. Bütün farklı unsurları içerisinde barındırdığı halde çatışmasız bir şekilde kardeşçe bu zamana kadar gelmiş bir şehir Tokat. Muharrem ayı vesilesiyle, aşure günü münasebetiyle rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Nice böyle güzel programlarda buluşmak dileğiyle." dedi.


Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik tarafından dua okundu. Daha sonra vatandaşlara Başkan Eroğlu ve beraberindekiler tarafından aşure ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aşure kısa sürede tükendi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:22
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