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Sağlık

Tokat’ta 1 köy karantina altına alındı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Uzunköy korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:00:29 -
Tokat’ta 1 köy karantina altına alındı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Uzunköy korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alındı.



Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Uzunköy köyünde 12.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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