Tokatlar sandalyeler havada uçuştu! Afrika ülkesi karıştı
Batı Afrika ülkesi olan Senegal'de, Meclis'te bir erkek milletvekili, kadın milletvekiline tokat attı. Kadınsa kendisini sandalyeyle korudu.
Senegal Parlementosu'ndaki bütçe görüşmeleri esnasında, panik dolu anlar yaşandı.
Meclis'te bulunan erkek muhalefet milletvekili Massata Samb, iktidarda bulunan kadın milletvekili Amy Ndiaye Gniby ile tartışmaya başladı.
Hararetini giderek artıran erkek vekil, kadın vekilin üzerine yürüyerek tokat attı.
Olayın sonrasında parlementoda arbede yaşanırken, tokat yiyen kadın vekil eline geçirdiği sandalye ile erkek vekile saldırdı.
Milletvekillerinin karşılıklı yumruk, hakaret ve suçlamaları üzerine oturuma ara verildi.
Kavgaya ait görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.