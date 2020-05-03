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Aktüel

Tokat'ın yöresel yemekleriyle sağlık çalışanlarına iftar verdiler

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:35:20 -
Tokat'ın yöresel yemekleriyle sağlık çalışanlarına iftar verdiler

İSTANBUL (AA) - Pendik ilçesinde yaşayan Tokatlılar, evlerinde hazırladıkları yöresel yemeklerle Pendik Devlet Hastanesi çalışanlarına iftar verdi.

Vatandaşların evlerinde hazırladıkları yemekleri hastaneye getirip görevlilere teslim eden Tokatlılar Derneği Başkanı Fevzi Zeybek, sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Zeybek, "Üyelerimiz evlerinde kendi imkanlarıyla Tokat'ımızın yöresel lezzetlerinden oluşan 75 kişilik bir menü hazırladı. Biz de yetkili makamlardan izinlerimizi alarak yemeklerimizi hastane yetkililerine teslim ettik. Onlara küçük bir ikram hazırlayarak, büyük bir sorumluluk üstlendikleri bu günlerde yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik." dedi.

Hastane çalışanları da iftar yemeği için katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür ederek Zeybek'i alkışlarla karşıladı.


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