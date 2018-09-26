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Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman girişine astılar

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kediyi iple apartmanın girişine asan canilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman girişine astılar

Tokat'ın Turhal ilçesi 108 Evler Mahallesi'nde ara bir sokakta bulunan bir apartmanın girişinde yaşanan vahşeti görenler gözlerine inanamadı. Binadan sarkan bir ipe asılı olarak bulunan kediyi çevredeki vatandaşlar ipi keserek yere indirdi. Yaşanan üzücü olayda telef olan kediye insanlık dışı muameleyi yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, yaşanan üzücü olaydan sosyal medya aracılığı ile yapılan paylaşımlardan haberi olduğunu belirterek, "Bir bayanın kedisi imiş. Sabah gürültüye sese dışarı çıktığında üzücü olayla karşılaşmış. Belediye veteriner hekimi, emniyet gelmiş tutanak tutmuşlar. Orman Su İşleri Müdürlüğü de bilgilendirildi. Kamera kayıtlarının araştırılması için takipteyiz” dedi.

Binadan oturan yaşlı bir kadının aşağı çöpünü sarkıttığı ipe kedinin asılmış olduğunu ifade eden Erkoç, "Bu yapılan canilik, insanlık dışı. Bunu normal bir insan yapmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
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