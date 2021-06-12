Tokatçılıkta yeni yöntem mi? Nusret kripto para oldu

Nusret Gökçe'nin ismi, şimdi de kripto para borsasında üretilen alt coin ile gündemde. Gökçe'nin 'Salt Bae' adıyla tanınmasını sağlayan ete tuz dökme tekniğine ithafen SaltSwap adıyla alt coin üretildi. Görselinde de Nusret'in tuz kökerken çekilen fotoğrafı kullanıldı. Coin binlerce dolarlık işlem gördü.

"Nusret dava açabilir"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, "O resmi biri bunu alsın da coin'de kullansın amacıyla yayınlamamış. Kendi yaptığı yemeğin sunumu için kullanmış. Dolayısıyla o resmin izin alınmaksızın kullanılması hukuka aykırı. Aynı zamanda suç olma ihtimali de vardı. Nusret'in bir de marka olarak değeri var, orada da fikri mülkiyet hakkı ihlali olacaktır. Bir de o ismi kullanarak ekstra gelir elde ediyorsa, müşteri çekiyorsa, buradan Nusret'in bir kaybı varsa veya bu kişinin bu ismi kullanarak elde ettiği bir kazanç varsa, dava açıp haklarını talep edebilir. Bu coinler zaten resmi olmaz olamaz, mantalitesine aykırı çünkü blok zincir teknolojisini kullanıyorlar. Merkeziyetçi olmayan dağıtık defter sistemi kullanıyor. Bu teknolojiyi bilen, bu teknolojiyi anlayan herkes alt coinler yaratabilir" şeklinde konuştu.

"Burada bir hukuka aykırılık var"

Doç. Dr. Dülger, "Nusret, gıda sektöründe. Para sektörüne girdiğini düşünmüyorum ama onun tanınırlığını, güvenirliğini kullanıyorlar. Burada bir hukuka aykırılık var ancak bu kişiyi bulmak oldukça zor. Aracı kurumlar tarafından bu coin'le işlem yapılmasını önlemek çözüm olabilir" dedi.