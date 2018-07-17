Tokat ve Sivas'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta Nihat Balcı (78) yönetimindeki 34 UM 6138 plakalı otomobil, Akıncılar ilçesi Güllüce köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Saadet Balcı (75) ağır yaralandı. Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralılardan Nihat Balcı ambulansta, eşi Saadet Balcı ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Pazar ilçesinde römorkunda kadın ve çocukları taşıyan bir traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.