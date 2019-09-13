0553 313 94 23

Tokat şehir müzesine uygulama bahçesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Müzesinde uygulama bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:09
Tokat şehir müzesine uygulama bahçesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Müzesinde uygulama bahçesi oluşturacaklarını söyledi.


Tokat Belediyesi tarafından Sulu Sokak Çarşısında hayata geçirilen şehir müzesinde yeni bir uygulama için adım atıldı. Şehir müzesinin arka tarafındaki alanda Tokat’ın meyvelerinin, tarımsal ürünlerinin yetiştirileceği uygulama bahçesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın Türkiye’de bir ilk olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Şehir Müzemize yeni eklemeyi düşündüğümüz alanı uygulama bahçesi yapacağız. Tokat’ın geçmişten itibaren hangi ürünlerle, hangi tarımsal aletlerle bugüne geldiğini burada sergileyeceğiz. Tokat’ın endemik bitkilerini ektik. Kara saban, kağnı ve bunun gibi birçok tarım aletlerini buraya getirerek çocuklarımıza ve gelen misafirlerimize tanıtmış olacağız. Yine Tokat’a has ürünleri, meyveleri bu alanda yetiştirerek buradan tadımlık şekilde sunacağız. Bu alan Şehir Müzemizin tarımsal anlamda bir alanı olacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu alanı hizmete açacağız” dedi.


Başkan Eroğlu, tarihi bir havuzunda bu alana getirileceğini ifade ederek, “Geçmişteki bağları ve havuzlarıyla Evliya Çelebi’nin övgüsüne mazhar olan Tokat’ın havuzunu bu alan monte ederek bir farklılığı gerçekleştirmiş olacağız. Şehir Müzemizdeki bu çalışma ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bölgemize ve Tokat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:09
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı
    1. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    2. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    3. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    4. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    5. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    6. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    7. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    8. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    9. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    10. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    11. İBB'de işten çıkarmalar
    12. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    13. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    14. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    15. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    16. Virajı alamayan otomobil takla attı
    17. Google özgün haberleri ön plana..
    18. Huzurevinde kermes coşkusu
    19. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    20. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    21. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    22. "Hurda araç teşviğindeki ÖTV..
    23. Diyarbakır’da HDP’li başkan gözaltına..
    24. Davutoğlu'nun istifası sonrası AK..
    25. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör..
    26. Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü
    27. Van SDİ’den Diyarbakırlı annelere..
    28. Yunanistan'da yangın can aldı!
    29. Kuşadası motosiklet karnavalı başladı
    30. Köşk Belediye Doğanspor’dan Kaymakam..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!