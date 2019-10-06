Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in söylemlerine kızan AK Partili, partisinden istifa etti

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in pazar günü Tokat'ta yapacağı imza günü iptal edildi. Şimşirgil, AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in talimat verdiğini söyledi. Bu gelişme üzerine AK Partili bir üye, Zengin'e tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Tokat'taki kitap fuarına katılacak, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in pazar günü yapacağı imza günü iptal edildi. Ünlü yazarın fuara davetli olduğu günler öncesinde afişlerde yer alırken, son anda gelen iptal kararı akıllarda soru işaretleri oluşturdu

Şimşirgil, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyordu

TİMAŞ Yayınevinin standında 'Hoca' ile buluşmak isteyenler, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in gelemeyeceğini duyunca şoke oldu. Hem TİMAŞ yetkilileri hem de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza günü programının AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in girişimleri sonucu iptal edildiğini doğrulandı.

"Hoca beni arasın özür dilesin"

Araya giren bir yöneticiye "Hoca beni arasın özür dilesin" dediği belirtilen Özlem Zengin'in, Ahmet Şimşirgil'in Türkiye Gazetesindeki 'Cuma Divanı' köşesinde çıkan 27 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki yazısının bu vetoda etkili olduğu düşünülüyor.

AK Partili üye kızdı, istifa etti

Özlem Zengin'in imza gününü iptal ettirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Zengin'in söylemlerine kızan bir AK Partili, partisinden istifa etti.