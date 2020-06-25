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Ekonomi

Tokat kirazının satıldığı ülke sayısı artıyor

Tokat kirazının ihraç edildiği ülkelere Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve İtalya'dan sonra Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün de eklendi - Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora: - "Çin'den de talep var. Bu ülkeye şimdilik az da olsa göndermeye başladık. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:04:10 -
Tokat kirazının satıldığı ülke sayısı artıyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yetiştirilen kiraz, pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte 5 bin dekar alanda üretilen kirazdan yılda 9 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.

İl genelinde yetiştirilen "Ziraat 0900" başta olmak üzere "Napolyon", "Lambert", "Vink" ve "Stella" gibi kiraz türlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışına satılıyor.

Tokat kirazının, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın ardından Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'e sevkiyatına da başlandı.

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Tokat ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Tokat kirazının Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İtalya'dan sonra Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmeye başlandığını belirten Bora, ilk etapta Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'e ürün gönderildiğini dile getirdi.

Bora, "İhraç ettiğimiz ülkelerin dışında Çin'den de talep var. Bu ülkeye şimdilik az da olsa göndermeye başladık. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bora, Tokat Havalimanı'nın gelecek yıl tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının planlandığını, böylece ürünleri direkt gönderebileceklerini kaydetti.

Kiraz üreticisi Tanju Kiran da kirazın başlıca geçim kaynakları olduğunu belirterek, "Kiraz tarlada ortalama 10 liradan satılıyor. Bahçemizden yılda 70 ton civarında kiraz hasat ediyoruz." dedi.


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