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Aktüel

Tokat kirazı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 19:08:00 -
Tokat kirazı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Tokat Konfederasyonu (TOKKON) öncülüğünde Twitter'da "#KirazTokattaYenir" etiketiyle başlatılan paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic) listesinde ön sıralarda yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Eroğlu, Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insanlar ve iklim mutedil" sözleriyle övdüğü Tokat'ta kirazın ayrı bir yeri bulunduğunu belirtti.

Tokat kirazının dünyaya açıldığını, pek çok ülkede görülebileceğini bildiren Eroğlu, herkesi kente davet etti.

TOKKON iş birliğiyle sosyal medyada çalışma başlattıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"1,5 milyon Tokatlı'yı harekete geçirerek hem kirazımızı hem de Tokat'ımızı tanıtmayı, insanlarımızın bu lezzetten mahrum kalmamasını, kiraz denilince akla Tokat'ın gelmesini sağladık. Hemşehrilerimizin ve Tokat sevdalılarının desteğiyle sosyal medyada gündem olduk. Bu başarı tüm Tokatlıların. Başta milletvekillerimiz olmak üzere sanatçılarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu paylaşımlara gönül veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi kirazın ana vatanı Tokat'a bekliyoruz."


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