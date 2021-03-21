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Ekonomi Tokat İli Çat Belediyesi 11 memur alacak
Ekonomi

Tokat İli Çat Belediyesi 11 memur alacak

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 11 memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:40:00 -
Tokat İli Çat Belediyesi 11 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuru belgeleriyle, 22/04/2021’ dan 26/04/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ ya kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tokatcat.bel.tr internet adresine, Şahsen  veya  iadeli  taahütlü  posta  yolu  ile  Çat  Belediyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  şahsen  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  (Merkez  Mahallesi Haydaroğlu Sokak No:1 Çat Belediyesi)

Sözlü sınav; Çat Belediyesi hizmet binasında (Çat/Tokat) memur alımı için 07.05.2021 günü sözlü sınav yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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