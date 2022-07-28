Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 16 Öğretim Elemanı istihdam edecek
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 16 Öğretim Elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 22 Temmuz 2022
Son Başvuru Tarihi : 05 Ağustos 2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 12 Ağustos 2022
Giriş Sınavı Tarihi : 18 Ağustos 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 24 Ağustos 2022
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