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Kültür - Sanat Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi coşkulu bir törenle hizmete açıldı
Kültür - Sanat

Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi coşkulu bir törenle hizmete açıldı

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Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi coşkulu bir törenle hizmete açıldı

Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Etkinlik Alanı'nda hayata geçirilen Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve 380 tematik oyuncağın yer aldığı müzenin açılışı, yoğun vatandaş katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, davetliler, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Program, özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlikler ve sürpriz hediyelerle adeta şenlik havasında geçti.

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Tokat'ın kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kente kazandırılan Oyuncak Müzesi'nin yalnızca oyuncakların sergilendiği bir alan olmadığını, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran önemli bir kültür mekânı olduğunu ifade etti.

 

Başkan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada: “Sosyal ve üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda Tokat’ta bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Oyuncak Müzesi’nde çocuklarımız eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak, yetişkinler ise çocukluk yıllarına uzanan hatıralarını yeniden yaşayacak. Geçmişten günümüze uzanan 380 tematik oyuncağın yer aldığı bu kıymetli eserin şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, değerli akademisyenlerimize, üniversite yönetimine, belediyemizin tüm çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Tokat’ımıza hayırlı olsun.” dedi.

Program kapsamında çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılırken, birbirinden renkli etkinlikler ve eğlenceli gösteriler büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, açılış sonrasında programa eşlik eden tüm çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

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