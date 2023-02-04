  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tokat Belediye Başkanı, Karamollaoğlu'nu böyle tokatladı! Ha bu da sana kapak olsun Temel Reis
Gündem

Tokat Belediye Başkanı, Karamollaoğlu'nu böyle tokatladı! Ha bu da sana kapak olsun Temel Reis

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir televizyon kanalında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Uluslararası Tokat Havalimanı’nın” gereksiz bir yatırım olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 15:48:00 -
Tokat Belediye Başkanı, Karamollaoğlu'nu böyle tokatladı! Ha bu da sana kapak olsun Temel Reis

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir televizyon kanalında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Uluslararası Tokat Havalimanı’nın” gereksiz bir yatırım olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

 

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Eroğlu, Uluslararası Tokat Havalimanı'nın şehrin dünyaya açılan bir kapısı olduğuna işaret etti.

SP Lideri Karamollaoğlu’nun programda “Tokat Uluslararası Havalimanı’nın” gereksiz bir yatırım olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren Başkan Eroğlu, “Tokat Havalimanı'nın gereksiz olduğu açıklaması mesnetsiz ve talihsiz bir açıklamadır. Tokat şehrimizin bir yatırımdan yararlanmasından duyulan rahatsızlık, bütün hemşerilerimizi rahatsız eden bir açıklamadır. Neyden rahatsız duyulmaktadır? Buradan kutsal topraklara hemşerilerimizi uğurluyoruz. Tokat’a gelen yatırımcılar, turistler buradan şehrimize ulaşıyor. Hemşerilerimiz buradan daha hızlı ve konforlu bir şekilde gidecekleri şehirlere ulaşıyor. Şehrin gelişmesinden, insanlarımızın rahat etmesinden mi rahatsızlık duyuluyor?“ dedi.

Havalimanı’nın Tokat’ın dünyaya açılan bir kapısı olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti sebebiyle Sivas Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar Tokat’a iniş yaptı. Bu durum Tokat Havalimanı’nın Sivas şehrimiz için de gerekli olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.

"Tokat Havalimanı büyük Tokat ideallerinin bir anahtarıdır"

Tokat’ın tarım, turizm ve sanayi ekseninde gelişmesi için havalimanının bir anahtar vazifesi gördüğünü ifade eden Başkan Eroğlu “Bizler gelişmiş bir Türkiye, muasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye hedeflerinde Tokat olarak var olacağız. Tokat Havalimanı büyük Tokat ideallerinin bir anahtarıdır. Bu anahtar geleceğin kapısını aralayan bir anahtardır. Tokat her türlü proje ve yatırımlarla adından söz ettirecek bir şehirdir. Bizler bu motivasyon ve kararlılıkla planlarımızı yapıyor, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÖKSAL

Hazerfan Çelebi, Galata köprüsünden Üsküdara uçtuğunda, o zamanın Temel tipleri de itiraz etmişti,,, 2023 olmuş aynı Temel tipliler İSTEMEZUK diyor, Rabbim önce Münafıklardan sonra kafirlerden bizleri korusun Amiiin...

Neron11

Karamollaoğlu taş devrinde yaşaması gereken biri olarak ne işi var bu çağda anlayan beri gelsin , daha nice projeye gereksiz diyen biri bu ülkeyi yönetmeye talip, sözde muhafazakar ama İslam düşmanlarının emir eri , bu tiplerin siyasetten uzak tutulması ulusal çıkar için elzemdir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23