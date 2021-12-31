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Dünya Tokadı yiyen Ermenistan'dan flaş 'Türkiye' kararı! Onay verdi
Dünya

Tokadı yiyen Ermenistan'dan flaş 'Türkiye' kararı! Onay verdi

Karabağ'da Türkiye ile Azerbaycan'ın tokadını yedikten sonra aklı başına gelen Ermenistan'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ermenistan Havacılık Otoritesi, Erivan-İstanbul uçuşlarının yapılması için Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'a onay verdi. Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 23:21:00 -
Tokadı yiyen Ermenistan'dan flaş 'Türkiye' kararı! Onay verdi

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'ın Erivan-İstanbul-Erivan arasında charter uçuşları yapmak için Ermenistan Havacılık Otoritesi'ne yaptığı başvuruya onay geldi.

FlyOne Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan yaptığı açıklamada, "FlyOne Armenia, geçtiğimiz günlerde Erivan'dan İstanbul'a charter gidiş-dönüş seferler düzenleme talebiyle hem Ermenistan hem de Türkiye'nin havacılık otoritelerine başvurmuştu. Ermeni havacılık yetkililerine onay için teşekkür ediyoruz" dedi. Ananyan, "Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

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