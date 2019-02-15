Tok: “Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle çıkacak”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı’nın seçimlerden zaferle çıkacağını söyledi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Seçim Koordinasyon Merkezi, Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Samsun Semerkand Vakfı Temsilciliği, Fevzi Çakmak ve Reşadiye Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

“Cumhur İttifakı’nı zaferle taçlandıracağız”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası üzerine kurulan gönül ittifakı olduğuna vurgu yapan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhur İttifakı milletin gönlünde kurulan ülke bekası ve kardeşliğin teminatı olan bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, ülkenin birliği, beraberliği, geleceği için kurulan ittifaktır.Cumhur İttifak olarak MHP teşkilatlarıyla da bir uyum ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdürüyoruz. Sahada da bir heyecan oluştuğunu görüyoruz.Cumhur İttifakı’nın sağladığı bu güçlü birlikteliğimizi 31 Martyerel seçimlerde zaferle taçlandıracağız” diye konuştu.

Hürriyet Mahallesi’nde Tok’a teveccüh

Hürriyet Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret yapan Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a büyük bir teveccüh gösterildi. Dernek Başkanı Erkut Buldu ve yönetim kurulu üyelerinin daveti üzerine derneği ziyaret eden Başkan Erdoğan Tok’u Hürriyet Mahallesi sakinleri de yalnız bırakmadı. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan Tok, “Beş yıl önce güzel ve güçlü bir başlangıç yaparak, ilçemize çok büyük yatırımlar yaptık. Beş yıl geriye dönüp baktığımızda İlkadım’da devasa yatırımlarımızın olduğunu, birçok sorunun çözüldüğünü, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdiğimizi, söz vermeyip de ihtiyaç olan birçok hususu yaptığımızı hep beraber görüyoruz. Şahitlik ediyoruz. 5 yılda 255 milyon TL’lik yatırımlar yaparak İlkadım ilçemiz, 20 yılda alması gereken hizmetleri almış oldu. Çok şükür, İlkadım’a yakışanı yaptık. İlkadım’la ilgili hayallerimiz var. Daha yapacak olduklarımız var. İnşallah o hayallerimizi hep beraber yine birlik ve beraberlik içinde yapmayı Allah’ım bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

Ev ziyaretleri

Ev ziyaretlerini de sürdüren Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadımlılar tarafından yağmura ve soğuk havaya rağmen yine dışarıda karşılandı. Başkan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ile Fevzi Çakmak ve Reşadiye Mahallesi sakinleriyle buluştu. İlk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden Erdemir ailesine misafir olan Tok ardından Caner ailesine ev ziyareti gerçekleştirmek için gittiği Reşadiye Mahallesi’nde mahalle sakinleri tarafından adeta bir miting havasında sokakta karşılandı.

"Cumhur İttifakı ne yağmur dinliyor ne soğuk"

Soğuk hava ve yağmura rağmen uzun süre bekleyerek Cumhur İttifakı’na desteklerini gösteren İlkadımlılara seslenen Başkan Erdoğan Tok, "Ne mutlu bize ki böylesine güçlü ve gönülden bir birimize bağlı olduğumuz hemşehrilerimiz var. İşte Cumhur İttifakı öyle içten ve güçlü bir birliktelik ki ne yağmur dinliyor ne soğuk. Akşamın geç saatleri olmasına rağmen bizleri büyük bir enerji ve içtenlikle karşılayan siz kıymetli hemşehrilerimizle daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Her geçen gün bu kardeşliğimiz artarak daha da güçlü bir hal alıyor. Bizlerde sizlerden aldığımız güç ile İlkadım için yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2023’e birlikte yürüyoruz"

Cumhur İttifakı’nın tüm ülkede heyecana yol açtığını ve getirdiği birlik ruhunun İlkadım’da tam anlamıyla yaşandığını söyleyen Tok sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatan sevgisi ve bayrak sevgisi gibi ortak paydaların etrafında güçlü bir halka olarak birleştirici güç olan Cumhur İttifakı ile İlkadım’da büyük bir başarı yakalayacağız. İlkadım’a kazandırdığımız mega projelerin yanı sıra yeni, modern ve örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz. 5 yılda verdiğimiz sözleri tutmanın yanı sıra çok daha fazlasını hayata geçirdik. Ancak bu akşam burada gördüğümüz gibi en büyük başarımız gönüllere girmek olmuş. Belediye işi gönül işi ve bizde bu gönül, sevgi ve gayret var. Bu nedenle sizlerle omuz omuza 2023 hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz.”