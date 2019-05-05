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Tohumun bankası Seferihisar

İzmir’in Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 9.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Tohumun bankası Seferihisar

İzmir’in Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen “Seferihisar Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği”, Türkiye’nin dört bir yanından katılımla gerçekleşti. Para geçmeyen pazarda yüz binlerce yerli tohum birbiri ile takas edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “İnsanları doğal tohumlar ile tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi.


Seferihisar’ın Ürkmez Mahallesi’nde gerçekleşen Seferihisar Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği, Seferihisar Belediyesi Bando Takımının gösterisi ile başladı. Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun zeybek gösterisi yaptığı etkinlikte, Ürkmez Jimnastik ve Modern Dans ekibi, Ürkmez Çocuk Korosu, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Seferihisar Belediyesi Arılar Çocuk Korosu, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Ulamış Mahallesi Tiyatro ekibi sahne aldı. 200’ün üzerinde standın kurulduğu şenlikte bölge sakinleri ürettikleri ürünleri satarken, ayrıca yerli tohumlara ilişkin bilgiler verildi. Şenlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinden üç belediye de yetiştirdikleri yerli tohumları dağıttı.



"Hibrit tohumların önünün açıldığını görmek istemiyoruz"


Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı konuşmada, “Binlerce yıllık tohum kültürünün devamlılığını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ancak ülke tarım politikalarımız üreticiden ziyade sermaye sahiplerini korumaktadırlar. 2006 yılında 5553 sayılı yasa ile yerel tohum satışını hükumetimiz yasaklamıştır. Ardından gelen Milli Tarım Projesi’yle yerli tohum ile geleneksel üretim zora girmiştir. Tarım Bakanlığı 2018 itibariyle sertifikalı tohum kullanmayan üreticilerden desteğini çektiğini açıkladı. Yerel çeşitliliğin kayıt altına alınması üniversitelere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına verildi ve bu şekilde çiftçinin hiçbir görüşü alınmadı. Bu yönetmelik, tohum çeşitlerinin takas yöntemiyle geliştirilen adaptasyon yeteneklerinin engellenmesi demektir. Bu yönetmeliklerle üreticiyi etkilediği tüm tohumların sertifikalaştırılması gerekiyor. Sertifikalaştırılmayan tohumlar kesinlikle kullanılmayacaktır. Ancak bu şekilde çiftçiye hiçbir söz hakkı verilmemiş ve danışılmamıştır. Binlerce yıldır saklanan, günümüze kadar ulaşması sağlanan atalık tohumlarımızın piyasa altında ezildiğini görmek, hibrit tohumların önünün açıldığını görmek istemiyoruz. Atalarımızın torunlarına bıraktıkları yastık altı tohumların geleceğe sevk edilmesini sağlamak hepimizin görevidir. Çiftçimiz hem milli değerlerimizi koruyup hem de çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bu durum karşısında bizler de çiftçilerimizi desteklememiz gerekir" diye konuştu.



"Yasanın kazananları yine tohum şirketleri"


Türkiye’de yaklaşık 850 adet tohum şirketi olduğunu belirten Başkan Yetişkin, "Bu şirketlerin 22 tanesi yerli ve yabancı ortaklık yapısına sahip. 32 adet şirketin ise tamamının yabancı sermayeye ait olduğu biliniyor. Yabancı sermaye şirketlerinin sayısı az gibi gözükse de yüzde 30’a tekamül ediyor. Yerli şirketlerle beraber ortaklığına baktığımızda yüzde 50 gibi bir rakama geliyor. Bu da yine sermayenin kazandığı bir güç demek. Buradan da anlaşılıyor ki bu yasanın kazananları yine tohum şirketleri. Değerli çiftçi kardeşlerim bizler atamızın mirası olan yerli tohuma sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Üreticimiz, köylümüz birbirine destek olacak ve bizler de buna sahip çıkacağız. Dayanışma içinde olalım. Anadolu topraklarının bize sunmuş olduğu bu büyük hazineyi torunlarımıza miras bırakalım. Bu miras bu vatanın çocuklarının hakkıdır” dedi.



Yerel tohum için sıra beklediler


Soner Değerli İlkokulu bahçesine Seferihisar Belediyesine ait iki stant kuruldu. Stantlarda Can Yücel Tohum Merkezi’nde yetişen 80 çeşit 25 bin tohum ve 25 bin fide ücretsiz dağıtıldı. Tohum takasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş tohum alabilmek için sırada bekledi.


Etkinliğe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu, Seferihisar Belediyesi CHP Meclis üyeleri katıldı. Ayrıca etkinliğe Foça Yeryüzü Pazarı Üretici Birliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gema Vakfı, Bornova Belediyesi ve Menteşe Belediyesi kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları da şenlikte yer aldı. Takas şenliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
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