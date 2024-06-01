TOGG'un yeni açıklaması geldi: Tarih verildi! Gözler TOGG dört çekerde, daha iyisi yok! Fiyatı bakın ne oldu?

Togg T10X, şu an sadece arkadan itişli ve 160 kW (218 PS) güç üretebilen tek motorlu bir versiyonla satılıyor. Bu model, kullanıcılarla buluşmasa da devlet tarafından satın alınan bazı araçlarda çift motorlu kuruluma sahip 4 çeker modeller de bulunuyor. Togg’un, önümüzdeki aylarda 4 çeker versiyonunu da satışa sunması bekleniyor.

4 Çeker Versiyonun Teknik Özellikleri

4 çeker versiyonda, toplamda 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretebilen çift elektrik motoru sunulacak. Bu sayede model, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.8 saniye içerisinde tamamlayabilecek. Togg T10X 4 çeker versiyonu, yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Togg’un 2023 Yılı Satış Hedefleri

Togg tarafından aktarılan bilgilere göre, 2023 yılı içerisinde yaklaşık 20.000 adetlik satış gerçekleştirildi. Geçtiğimiz dönemde siparişlerin açılmasıyla birlikte bu sayının yıl içinde daha da artması bekleniyor.

Togg T10X 4 çeker versiyonu, yüksek performansı ve belirlenen fiyatıyla otomobil severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Türkiye’de yerli otomobil üretiminin önemli bir temsilcisi olan Togg, bu yeni modeliyle de pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş Togg T10x 4 çeker limited edition versiyonunun haziran temmuz aylarında satışa sunulacağını açıkladı.

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