TOGG'un sır gibi saklanan fiyat listesi sızdı! Başlangıç fiyatı bakın ne kadar

Nefesler tutuldu, Türkiye'nin otomobili Togg için beklenen gün geldi. Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayalini gerçeğe dönüştürecek projede sona geldi. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için artık gün sayarken, Togg'un bugün satışa sunulması bekleniyor.

Tüm otomobil sevenleri heyecanlandıran Türkiye'nin otomobili için ilk günden itibaren merak edilen 'Togg fiyatı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı da cevap buldu. Resmi fiyat listesi henüz açıklanmasa da rakamlar kulislere sızdı.

TOGG teknolojisine uygun isim

Togg için artık son düzlüğe girildi. 14 Mart Salı (bugün) satışa sunulması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili için isim önerileri peş peşe gelirken, kulislerde ise Togg'un teknolojisine uygun bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un ilk modeli anlamına gelen T-1 'le SUV modeli için kullanılan x harfinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin otomobili için T1-0X isminin kullanılabileceği konuşuluyor.

TOGG fiyatlarında yüzde 21 indirim

3 Mart'ta elektrikli otomobillerde gerçekleşen ÖTV matrahı güncellemesiyle Togg modellerinin 160 kilowatt gücündeki versiyonlarında fiyatlar yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.

1 milyon 90 bin TL'den başlıyor

Resmi fiyatların ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyor.

Ön sipariş ve başvuru süreci

Togg'un fiyat listesinin açıklanmasının ardından ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Nisan ayı boyunca bu süreç devam edecek.

Kurayla belirlenecek

Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a sahip olacak isimler kurayla belirlenecek.

İlk teslimat ne zaman?

İlk teslimat tarihinin ise Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.