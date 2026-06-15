Niyet ettim örtünmeye! Yüzlerce genç kız 'Emrin başım üstüne' dedi, başörtüsüne ilk adımı attı
Peygamber Sevdalıları Vakfı, Batman'da 'Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne' temalı ‘Kızlar İçin Tesettür Programı’ düzenledi. Yüzlerce genç kızın 'Emrin başım üstüne' diyerek başörtüsüne attığı bu ilk adım toplumda büyük bir ilgiyle karşılandı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, tesettür bilincinin erken yaşlarda aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" temalı ‘Kızlar İçin Tesettür Programı’ düzenledi. Yüzlerce genç kızın örtünmeye ilk adımı attığı programda dualar ve manevi içerikli sunumların yer aldı. Aileler ise çocuklarının bu özel anlarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.
Alanı dolduran yüzlerce davetli, sergilenen güzel tablolara dualarla eşlik etti. Renkli ve duygu dolu anların yaşandığı etkinlik sonunda çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Vakıf temsilcileri, toplumsal değerlerin korunması ve manevi bağların güçlendirilmesi adına bu tarz anlamlı etkinlikleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
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