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Teknoloji TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi
Teknoloji

TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 17:53:00 - 2024-05-15 17:55:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un Sedan modelini inceledi.

TOGG'un görücüye çıkan yeni modeli Sedan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TOBB 80. Genel Kurulu sonrası TOGG’un yeni modeli T10F’i inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

'Bu başarı milletimizin başarısı'

TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu, sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaştı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel teknoloji markamız TOGG’un yeni modeli T10F’i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye’de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi. Büyük ilgi gördü. Planımız, yeni modelimiz T10F’i 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de, sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözü yerine getirmek adına çıktığımız bu yolda bize güvenen, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu başarı milletimizin başarısıdır."
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