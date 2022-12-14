Togg’un Avrupa’da satışa çıkacağı tarih belli oldu

Yerli otomobil için geri sayım başladı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği etkinlikte Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil modeli için seri üretim faaliyetlerini resmen başlattı.

2023’ün mart ayında Türkiye’de sürücülerle buluşması beklenen C-segment SUV hakkındaki birçok detayı -fiyat haricinde- an itibariyle biliyoruz. Peki Togg Avrupa’da ne zaman satışa çıkacak? Togg CEO’su Gürcan Karakaş açıkladı!

Togg Avrupa pazarına ne zaman açılacak?

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil modeli C-segment SUV için geri sayım başladı. Aracın Mart 2023’te çıkış yapması bekleniyor. Bu noktada Togg’un sadece Türkiye odaklı bir şirket olmadığını belirtelim. Zira şirket daha önce defalarca uluslararası arenada boy göstereceklerini dile getirdi. Kısa süre önce Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Avrupa pazarına girecekleri tarihi açıkladı.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptığı sırada Avrupa’ya 2024’ün sonunda açılmayı planladıklarını söyledi.

Karakaş’ın konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde;

"2024’ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey’de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa’ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."

Gürcan Karakaş‘ın açıklamalarından Togg’un ilk etapta İskandinav ülkelerindeki sürücülerle buluşacağını söylemek mümkün. Zira bu noktada yeni nesil otomobil şirketlerinin de söz konusu ülkelerde faaliyetlerine başladığını ve daha sonra diğer açıldığı belirtiliyor.