TOGG'un 5. yıldönümünde kritik gelişme! '70 başvuru incelemede'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil TOGG’un üretimi ve markalaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un üretimi sürerken, TOGG tüm dünyadan büyük ilgi görüyor. Satışa sunulmasıyla birlikte üretim kapasitesinin arttırılacağı konuşulan TOGG’un internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için de yeni merkezlerde çalışma yapılacak. TOGG'un, Tesla gibi Türkiye pazarına giren diğer elektrikli otomobillerle fiyat rekabeti avantajının korunmasına çalışılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişimi devam eden TOGG'a ilişkin açıklamada bulundu.

"TOGG, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni" diyen Bakan Kacır, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan TOGG, 25 Haziran itibarıyla kuruluşunun 5'inci yılını dolduruyor. Burada herkesin kullanımına açık ve erişebilir bir mobilite ekosisteminde üst düzey teknolojiler bir araya getirilerek otonom, bağlantılı ve akıllı cihazlar geliştiriliyor. Bu ekosistem sayesinde zararlı emisyon üretmeyerek temiz bir geleceğe katkıda bulunmak hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldığını anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

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TOGG'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda TOGG, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor. Patent alanında TOGG'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunmaktadır. İlki Mayıs 2019'da yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor. TOGG'un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor.

Ayrıca, Grup, TÜRKPATENT'e 'Togg' dışında başka ibare ve sloganlar için 156 farklı marka başvurusunda bulundu ve bunlardan 110'u tescil edildi. Diğer taraftan, Togg için 1 tanınmış marka başvurusu da tescil edilmiş olup, 45 başvurunun ise mevzuat gereği yasal süreler kapsamında işlemleri devam ediyor.