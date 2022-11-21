Togg'la ilgili flaş gelişme! Resmen duyurdular

Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) ikinci kez katılacak. Gemlik Kampüsü’nde seri üretime başlayan Togg, fuarda bantlardan inen ilk elektrikli modeli C-SUV’u sergileyecek.

Konuyla ilgili bilgileri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobili Togg, 2023'te de dünyanın en büyük elektroniği fuarı CES'e (Consumer Technology Associati on) katılacak. 29 Ekim tarihinde gerçekleşen törenle Gemlik Kampüsü'nde seri üretime başlayan Togg, Las Vegas'daki fuarda bantlardan inen ilk elektrikli modeli C-SUV'u sergileyecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, geçen yıl yaptığı açıklamada bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'i tercih ettiklerini söylemişti. 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CES fuarına 158 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılıyor. CES, 2022'de pandemi nedeniyle sadece online olarak düzenlenmişti. Ancak bu yıl hem online hem de fiziksel olarak hibrit şeklinde organize edilecek."