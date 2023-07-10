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Gündem Togg’dan üzücü haber! "Maalesef" deyip duyurdular
Gündem

Togg’dan üzücü haber! "Maalesef" deyip duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-10 19:05:00 -
Togg’dan üzücü haber! "Maalesef" deyip duyurdular

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27'lik zammın ardından bugün de KDV zammı geldi. Bir haftada Togg'un fiyatı 274 bin TL arttı...

30 Nisan'da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg'a bugün bir zam daha geldi. 5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılan Togg’a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.

Bir haftada 274 bin TL zam geldi

5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi.

Geçen hafta 250 bin TL zam gelmişti

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye yükseldi. Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.
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Kur zammı olarak duyurulmuştu

Geçen hafta fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Togg, artışta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeleri gerekçe göstermişti. Togg tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.”

 

 

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