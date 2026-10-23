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Dünya Spor dünyası işgalci İsrail’in farkında! F1 pilotu Hamilton’dan anlamlı çağrı
Dünya

Spor dünyası işgalci İsrail’in farkında! F1 pilotu Hamilton’dan anlamlı çağrı

Yeniakit Publisher
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Spor dünyası işgalci İsrail’in farkında! F1 pilotu Hamilton’dan anlamlı çağrı

Ferrari’nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin’de yaşananlara dikkat çekerek bu bölgelerde özgürlük için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki pilot, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var" dedi.

Ruanda'ya gitmenin orada yaşananları görmezden gelmek anlamına gelmediğini anlatan Hamilton, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." ifadelerini kullandı.

Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesi için yıllardır mücadele ettiğini, bu amaçla F1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü aktardı.

Afrika'nın zengin kültürüyle grand prix düzenlenmesini hak ettiğini dile getiren İngiliz pilot, kıtanın İngiltere'de okul müfredatına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Oradaki sorunların çoğu hala sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesini yaptı.

 

Hamilton, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." diye konuştu.

Afrika Grand Prix'sinin 2030'lu yılların başlarından itibaren takvime girmesi bekleniyor.

Formula 1, Afrika kıtasındaki son yarışını 1993'te Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde düzenlemişti.

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