Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü çektiği iddia edilen erkek çalışan, bir hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı. Tuvalet kapısının altından telefon flaşı patladığını fark eden hemşire, kapıyı açınca şüpheliyi telefonuyla yakaladı. Şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulunduğu belirtilirken, benzer eylemleri yaklaşık 8 aydır gerçekleştirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.