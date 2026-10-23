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Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

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Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü çektiği iddia edilen erkek çalışan, bir hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı. Tuvalet kapısının altından telefon flaşı patladığını fark eden hemşire, kapıyı açınca şüpheliyi telefonuyla yakaladı. Şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulunduğu belirtilirken, benzer eylemleri yaklaşık 8 aydır gerçekleştirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

#1
Foto - Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

İstanbul'un köklü sağlık kuruluşlarından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde, kadın çalışanların tuvalette gizlice görüntülerinin çekildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

Star'ın haberine göre; olay, geçen hafta hastanenin acil cerrahi bölümündeki kadınlar tuvaletinde yaşandı. İddiaya göre tuvaleti kullanan bir hemşire, kapının altından telefon flaşının patladığını fark etti. Durumdan şüphelenen hemşire, kapıyı açtığında elinde telefon bulunan bir erkek çalışanla karşılaştı. Şüpheliye müdahale eden hemşirenin, telefonuna da el koyduğu öne sürüldü.

#3
Foto - Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda görüntü bulunduğu belirtildi. Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını tuvalette benzer yöntemlerle gizlice görüntülediği iddia edildi.

#4
Foto - Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

Telefonunda bulunduğu belirtilen görüntüler ve olayın geçmişine ilişkin incelemeler soruşturma kapsamında sürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından hastanedeki kadın sağlık çalışanları, kendilerinin de benzer şekilde gizlice görüntülenmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

#5
Foto - Çapa’da kadınlar tuvaletinde hastane sapığı paniği! Alçak herif yakayı böyle ele vermiş

Hastane yönetiminin sorumluluk almasını isteyen çalışanlar, acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenledi. Gözaltına alınan erkek çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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