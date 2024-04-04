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Otomotiv İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak
Otomotiv

İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak

Yeniakit Publisher
2024-04-04 07:58:00 - 2024-04-04 08:03:18
İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak

TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil geliyor. oyce Elektrikli Araç Teknolojileri tarafından üretilen aracın fiyatı belli oldu.

29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak. Peki Joyce'un fiyatı nasıl olacak?

Yeni yerli otomobil hamlesi olan Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri ile bu araçlar 29 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

TOGG'tan sonra ikinci atılım olacak olan yerli ve elektrikli otomobil üretimi olan Joyce otomobilin fabrikası ise Tekirdağ'a kurulacak.

Burada Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor ve batarya ile elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üretilecek.

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli araçları, 29 Ekim'de satışa sunacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fiyatı ne kadar olacak?

Piyasayı sallayacak ucuz ve yerli elektrikli otomobil fiyatları ise şöyle olacak:

Sedan modeli 699 bin lira,

Ticari modeli 1 milyon 199 bin lira.

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